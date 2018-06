Conto alla rovescia per il nuovo ponte: Riviera e Osimo Stazione ringraziano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CASTELFIDARDO - Il 20 giugno, massimo il 23, sarà riaperto il ponte sull’A14 crollato nel marzo del 2017 durante i lavori di ristrutturazione e consolidamento. L’asfaltatura è stata terminata giovedì e la notte scorsa è iniziata la fase di collaudo con l’autostrada A14 che è rimasta chiusa nel tratto Osimo-Loreto in entrambe le corsie di marcia per consentire agli operai di espletare tutte le delicate fasi di verifica sulla stabilità dell’infrastruttura.Il nuovo cavalcavia, il cui cantiere è partito solo a inizio maggio dopo mesi di attesa per il dissequestro e la vicenda giudiziaria legata al crollo dell’anno scorso, che fece anche due vittime, è ritenuto strategico per la viabilità della Valmusone. In particolare consentirà a chi giunge da sud e da Castelfidardo di non dover transitare per forza a Osimo Stazione intasando la statale 16 ma di poter sfruttare la Direttissima del Conero passando da San Rocchetto a Camerano e collegarsi ad Ancona tramite la bretella alla Baraccola.