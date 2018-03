Consegnano la cocaina a domicilio: arrestati Trovata anche la lista clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO – Presi due spacciatori di cocaina con “servizio a domicilio” e i carabinieri trovano anche la lista dei clienti con “consumazioni” e relativi prezzi.Tutto è cominciato quando l’Alfa con a bordo i due, un 28enne di Recanati ed un 38enne di Osimo, non si ferma all’alt dei carabinieri di Osimo. Scatta l’inseguimento e i due vengono raggiunti e fermati ad Acquaviva: dalla perquisizione saltano fuori 150 grammi di cocaina già suddivisa in 11 involucri, 80 grammi di sostanza da taglio e due bilancini di precisione. Nella successiva perquisizione domiciliare è saltato fuori altro materiale per la confezione delle dosi, ma soprattutto una lista dei clienti dei due. Nomi, quantità di stupefacente e somme dovute: si tratta in gran parte di studenti universitari. Il documento, sequestrato insieme all’altro materiale e a tre cellulari, dimostra il fiorente traffico sviluppato dai due nei comuni di Recanati, Osimo, Loreto e Castelfidardo. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Montacuto.