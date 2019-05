Colpo di sonno al volante va fuori strada: ricoverato in codice rosso, ferito l'amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Incidente in via Jesina ad Acquaviva alle 6,30. Un 22enne di Castelfidardo alla guida di un'Audi A3 diretta verso Osimo ha sbandato probabilmente per un colpo di sonno e ha sfondato il guardrail. Dopo una carambola sul vicino campo, l'auto si è capovolta più volte. Per il conduce una frattura scomposta al femore e contusioni varie. E' stato trasportato in codice rosso a Torrette con l'eliambulanza. Sul sedile posteriore c'era un coetaneo, sempre di Castelfidardo, che dormiva e che ha subito solo contusioni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri di Osimo, automedica di Loreto e Croce Verde di Castelfidardo.