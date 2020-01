Una colletta per ricomprare pc e televisione alla scuola Cialdini rubati dai ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Furto alla scuola Cialdini, la comunità si mobilita con una raccolta fondi per ricomprare il materiale didattico trafugato dai ladri. L’appello è stato lanciato dall’assessore Romina Calvani sulla pagina Facebook che riunisce 5.150 dei 18.679 abitanti di Castelfidardo . «Facciamo una colletta e li ricompriamo? Non rinunciamo alla cultura» ha scritto in testa all’articolo che ieri mattina riportava la notizia. Un brutto episodio di cronaca - avvenuto nel fine settimana quando dalla sede di via Murri a Crocette sono stati rubati due computer portatili ed una tv appena acquistato con i soldi della pesca di Natale promossa da insegnanti, alunni e genitori della IV A – che ha messo in moto la solidarietà dei fidardensi.LEGGI ANCHE:«Ho appena parlato con una maestra – spiega l’assessore – nel pomeriggio avrà un incontro con la dirigente scolastica che curerà la regia dell’iniziativa. C’è una grande mobilitazione da parte della cittadinanza e delle associazioni, questa risposta collettiva non può che farci piacere». Resta invece aperta la questione sicurezza: «Un aspetto per noi importante – rassicura – sul quale stiamo lavorando con la Polizia locale». La scarsa illuminazione, l’assenza di telecamere e di un sistema di allarme rendono infatti l’edificio, violato dai ladri tre volte in tre anni, un obiettivo vulnerabile. «Prima di comprare – interviene l’ex preside Annunziata Brandoni - occorre dotare la scuola, e tutte quelle che ne fossero prive, di un impianto di videosorveglianza o almeno di allarme».