Che valzer di negozi in centro: c’è anche il servizio badanti h24

CASTELFIDARDO - Negozi che aprono, negozi che chiudono. Il valzer delle attività commerciali segue il ritmo del mantice nella città della fisarmonica. Se sotto il loggiato di via Matteotti sono comparse nuove saracinesche abbassate e vetrine oscurate, dopo la decisione dell’erboristeria “Le delizie della natura” e di “Esse-Di foto video ottica” di lasciare in via definitiva lo stabile, anche la periferia perde pezzi con la cessazione nel settore dell’abbigliamento di BePink in via Rossini e Positive al centro commerciale di via Jesina. Restano i soliti locali sfitti, alcuni cronicamente inutilizzati, soprattutto dentro le mura storiche.

Eppure non mancano nuove e vecchie attività che continuano a scommettere nel centro, come “La centrale” cocktail bar e pasticceria artigianale, operativa da settembre in piazza Leopardi, o il pub “O’Brian”: una florida istituzione che a marzo compirà 20 anni. Il cartello “cedesi attività” affisso da alcuni mesi all’ingresso del locale in via Marconi aveva messo in allarme i tanti frequentatori, ma nonostante il desiderio di andare in pensione, la storica gestione ha chiarito di non avere alcuna intenzione di chiudere i battenti prima di aver affidato il testimone a persone di fiducia. A collocare un tassello originale nel puzzle delle nuove attività commerciali sono invece i fratelli Luca e Nicoletta Pierucci, farmacista e biologa titolari di “IoBio”, la bottega biologica con laboratorio officinale, erboristico e cosmetico aperto dall’8 dicembre al numero 20 di via Torres, tra i quartieri Sant’Agostino e Cerretano. Un progetto innovativo che punta sull’erboristeria, la fitoterapia e l’alimentazione bio e senza glutine, offrendo un’ampia gamma di prodotti realizzati artigianalmente e personalizzabili.

Anche sul fronte dei servizi, il territorio comunale si arricchisce di due nuove realtà. Sono rivolti alle famiglie quelli offerti da “Badante subito”, il primo punto affiliato nelle Marche del network toscano specializzato nell’assistenza ad anziani e malati. Attiva dal 27 gennaio, la sede sita al civico 20 di via Rossini, alle Fornaci, è gestita da Tania Belvederesi, consigliera comunale ed ex ciclista professionista, che ha voluto dare un seguito professionale alla sua esperienza di vita e vocazione al sociale. “Badante subito” offre infatti un supporto specializzato h24 sotto il profilo amministrativo, legale e operativo, con consulenza gratuita nei primi due mesi dall’apertura.

In via Ho Chi Minh 1, al Cerretano, ha inaugurato il 21 dicembre il centro “Remax Master Class”, una struttura di 300 mq che offre assistenza nella mediazione immobiliare su tutto il territorio marchigiano, dall’aspetto progettuale a quello finanziario ed operativo. Taglio del nastro, il 26 gennaio, anche in piazza Sant’Agostino dove ha traslocato la parrucchieria “New Look” di Romina Baleani. Una nuova attività per il quartiere che già da alcuni mesi ha salutato con piacere l’arrivo dell’Enjoy fitness club Asd, il club sportivo avviato in via IV Novembre da Francesca Lorenzetti.

