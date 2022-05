Graziano, 48 anni, un trascinatore dell'aggregazione. Un quartiere sotto choc per la sua prematura scomparsa

CASTELFIDARDO - Lascia un vuoto grande quanto la sua capacità di coinvolgere ed entusiasmare chiunque gli fosse accanto nelle numerose iniziative di cui è stato anima e volto, l’improvvisa scomparsa di Graziano Cancellieri, avvenuta sabato sera a 48 anni. Il lutto ha toccato il cuore dei tanti con i quali, prima come presidente del Circolo Cerretano, poi di organizzatore del Cerretano Bierfest, ha condiviso momenti di festa e aggregazione dai risvolti benefici in favore delle associazioni, contribuendo a scrivere alcune delle pagine più belle della storia del quartiere.

Falegname di professione e per diverso tempo anche gestore del dancing “Il Baffo”, Graziano aveva scoperto di soffrire di una grave malattia appena un anno fa. Per lui e i familiari che gli sono sempre stati vicino, era subito iniziato un calvario fatto di interventi chirurgici e dolorose terapie ospedaliere. «Ma anche quando la speranza di guarigione lo ha abbandonato - racconta commosso un amico - ha continuato a guardare al futuro. Basti pensare che una quindicina di giorni fa, nonostante fosse consapevole che gli restava poco da vivere, stava progettando la nuova edizione della Festa della birra. Graziano era così: un trascinatore, sempre positivo, capace fino alla fine di creare e coinvolgere il gruppo».

Molteplici le iniziative che lo hanno visto protagonista: con la Proloco a Klingenthal per la promozione del territorio, assieme alla Coldiretti nelle giornate del ringraziamento, durante i mercatini castellani e le festività natalizie quando in sella alla slitta, con tanto di renne e Babbi Natale, portava regali e momenti di gioia alle famiglie. A dedicargli su Facebook parole d’affetto anche il vicesindaco Romina Calvani. «Te ne sei andato così come sei, discreto, in silenzio, colpito da una malattia subdola. Buon viaggio amico mio, il primo boccale di birra che berrò sarà per te! Ci mancherai». Il funerale oggi alle 10.30 nella chiesa di Sant’Agostino. Su preghiera della mamma Marina, della sorella Ilaria e degli altri familiari, ai fiori sono preferite offerte alla Croce Verde.

