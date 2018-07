Caos e furti nell'area di servizio: scatta la denuncia per sei ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO – Baby vandali diventati baby ladri in una stazione di servizio lungo l’autostrada. Una cinquantina di ragazzi diretti in autobus alla discoteca Mamamia hanno creato caos, danni e perpetrato furti in un autogrill tra Montemarciano e Senigallia.Dopo settimane di indagini, avviate dalla polizia stradale di Fano, competente per quel tratto di A14, e proseguite dal commissariato di polizia di Osimo, sono stati individuati e quindi denunciati per danneggiamento e furto sei ragazzi residenti tra Castelfidardo e Loreto, di cui due minorenni e per i quali è stata dunque inviata informativa alla Procura minorile di Ancona.