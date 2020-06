Campetto sportivo di Sant'Agostino ceduto ai privati, è bagarre

CASTELFIDARDO - Scoppia la polemica a Sant’Agostino per il campetto in erba che, stando ad una variante al Prg, l’amministrazione comunale vuole cedere ad un privato. Le forze di opposizione si sono tutte mosse contro la giunta grillina del sindaco Ascani, chiedendo di mantenere pubblica quell’area verde. Il primo a sollevare la questione è stato l’ex consigliere comunale di centrodestra Marco Cingolani che ha ricordato come «già quatto anni fa stava per andare in Consiglio una delibera sulla vendita di un campetto da gioco di via dei Castagni ma convinsi maggioranza e opposizione che era un errore, ora però ci risiamo.

I luoghi pubblici dove giocano i bambini non si toccano». Per Solidarietà Popolare «con la variante adottata in Consiglio l’amministrazione vuole sbarazzarsi di un’area attrezzata con porte e pali dai residenti, invece di valorizzare il nostro patrimonio verde lo trasformiamo per venderlo». Infine pure il Pd si è espresso per valorizzare il campetto in chiave pubblica. Il M5s però precisa: «La variante prevede la possibilità di vendere solo una striscia di terreno del campetto, per procedere successivamente ad una eventuale annessione ad una abitazione privata confinante che ne ha manifestato l’interesse. Con i proventi della vendita si potrebbe sistemare il campetto, con vialetto di accesso, recinzione e porte da calcio a norma». Se invece i cittadini si ribellassero «sarà votato il mantenimento dello status quo» assicurano i grillini.

