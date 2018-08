Aveva hashish nelle tasche ed anche nel comodino Trentunenne segnalato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Aveva già numerosi precedenti, i carabinieri lo hanno fermato di nuovo: altri guai per un ragazzo fidardense di 31 anni, celibe, nullafacente, pluripregiudicato. Stavolta è stato trovato in possesso di 4,10 grammi di hashish e altri 2,4 grammi della stessa sostanza sopra il comodino nella sua camera da letto. Il giovane è stato quindi segnalato per possesso illegale di sostanze stupefacenti per uso personale mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.