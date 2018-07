Finisce con lo scooter contro un'auto: centauro all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Ha inchiodato di botto, sperando di riuscire a schivare l'auto, ma il tentativo è andato a vuoto. Ha perso il controllo dello scooter, ha urtato il veicolo e poi è scivolato rovinosamente sull’asfalto. Un incidente da brividi, dalle conseguenze potenzialmente drammatiche, tanto che dalla base di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza per soccorrere il ferito. All’arrivo del personale del 118, però, le sue condizioni sono risultate meno gravi rispetto al quadro descritto in un primo momento dai testimoni. L’uomo, infatti, non ha mai perso conoscenza, pur riportando traumi e fratture. Ora è ricoverato all’ospedale regionale, ma non è in pericolo di vita.