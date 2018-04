Auto contro la colonnina della corrente elettrica Paura e ferito all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Paura nella notte: un anziano alla guida della propria auto è finito fuori strada ed è andato a schiantarsi contro un muretto, dopo aver abbattuto una colonnina dell’energia elettrica. E’ accaduto poco prima della mezzanotte in via Torres, a pochi metri da un’azienda che produce lampadari. L’uomo alla guida, un 76enne osimano (S.V.) per fortuna non è in gravi condizioni, ma ha trascorso la notte al Pronto Soccorso di Torrette in osservazione a seguito di un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al 118 e ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Non sono chiare le cause dell’incidente: forse un malore o un colpo di sonno. Ad ogni modo il 76enne, che viaggiava da solo, all’improvviso ha perso il controllo della propria Ford Focus e ha tagliato dritto per dritto una curva, finendo fuori dalla carreggiata, senza coinvolgere altri veicoli: prima ha abbattuto una colonnina dell’energia elettrica, quindi si è schiantato contro un muretto. Rimasto incastrato nell’abitacolo, ma sempre cosciente, è stato liberato dai vigili del fuoco per essere consegnato alle cure del 118.