Animi tesi per il derby, scritte choc sui muri. Insulti razzisti a Castelfidardo ma i tifosi dell'Osimo si dissociano

CASTELFIDARDO Inizia a surriscaldarsi il clima in vista del derby della Valmusone di domani alle 15 allo stadio Mancini. La sfida tra Castelfidardo e Osimana è decisiva per la classifica delle compagini nel campionato di Eccellenza, e molto sentita dalle due tifoserie, da sempre rivali anche se poche volte a confronto per le diverse storie calcistiche.

LEGGI ANCHE: Pugilato, il marchigiano Metonyekpon torna sul ring: a Lanciano si gioca il titolo con Ramundo

Le scritte

Ad animare la vigilia alcune scritte choc su alcuni muri di Castelfidardo vicino allo stadio e in via Montessori. “Bianco-merde” anziché biancoverde colori del Castelfidardo, o “Cani bastardi” e poi l’escalation continua con “Vi uccidiamo” fino al “Fidardense ebreo” con vicino una svastica. Tutti messaggi firmati B.O. che farebbe pensare all’acronimo del gruppo ultras “Boys Osimo” appena nato in città, che ha fatto l’esordio nella gara in casa della Maceratese due mesi fa. Lo storico gruppo Ultras Osimo ha diramato ieri una nota stampa per spiegare che «prendiamo le distanze da quanto accaduto a Castelfidardo» evidenziando che solo ieri mattina «siam venuti a conoscenza di scritte che non hanno niente a che vedere con il mondo Ultras e che sono lontane dai nostri ideali. La rivalità sportiva è fuori dubbio, così come i nostri ideali. La politica è sempre rimasta fuori dal nostro gruppo. Chi è con noi sa che dovrà sostenere solamente i colori giallorossi. Chi ha sbagliato verrà fuori e pagherà le conseguenze».