CASTELFIDARDO - Sono andati a colpo sicuro. Forse sapevano che i proprietari in questi giorni non ci sono perché, sfruttando il ponte del 25 Aprile, sono partiti per una viaggio in Austria. Una vacanza rovinata dai ladri che hanno approfittato della loro assenza per fare irruzione nella villa. Dopo aver forzato una porta finestra, hanno messo sotto sopra ogni stanza, fino a che non hanno trovato la cassaforte. L’hanno tagliata con un frullino e se ne sono andati indisturbati con i gioielli.

La ricostruzione



Un colpo da svariate migliaia di euro, a prima vista, anche se occorrerà attendere il ritorno dall’estero dei proprietari per una quantificazione più precisa del bottino. Ingenti anche i danni. Il blitz è avvenuto venerdì sera in una villetta di via della Concia, alle porte di Castelfidardo, lungo la strada che poi sfocia nella rotatoria del Parco delle Rimembranze. I carabinieri, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti attorno alle 21,30.

Al loro arrivo, hanno constatato che la recinzione del giardino era stata tagliata e che c’era una porta-finestra forzata. Da lì sono entrati i malviventi, che poi se ne sono andati da dove erano sopraggiunti, cioè dai campi circostanti. Hanno messo a soqquadro tutte le stanze, a caccia di oro e di soldi. Quindi si sono avventati sulla cassaforte che è stata divelta probabilmente con l’uso di un frullino. Al suo interno i proprietari custodivano orologi e gioielli di valore, che i ladri hanno portato via nella loro fuga.



Le indagini



Non è chiaro in quanti abbiano perfezionato il colpo, ma probabilmente più di uno, a giudicare dalle modalità dell’assalto alla villetta. Sul blitz stanno indagando i carabinieri di Castelfidardo, sotto il coordinamento della Compagnia di Osimo, agli ordini del comandante Luigi Ciccarelli. Facile immaginare la reazione dei proprietari dell’abitazione quando, raggiunti al telefono, sono stati avvisati del furto.

Ora si attende il loro rientro dall’estero per la formalizzazione della denuncia e la quantificazione della refurtiva. Purtroppo la villetta non è dotata di impianto di videosorveglianza, dunque non ci sono immagini che possano aiutare gli investigatori a risalire agli autori del colpo. La zona, oltretutto, è piuttosto isolata, dunque non ci sono vicini che hanno visto movimenti sospetti.