Un altro morto sulle strade di Falconara Perde la vita nello scontro frontale

FALCONARA - Un altro incidente mortale a Falconara. Ieri sera sulla Flaminia, oggi a Castelferretti dove una persona ha perso la vita dopo lo scontro frontale - intorno alle 19,30 - tra due auto in via Baldelli. Tempestivi i soccorsi ma non c'è stato niente da fare. Sul posto il 118, la Croce Gialla di Chiaravalle, i vigili del fuoco e i carabinieri.------- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -----