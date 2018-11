Travolto da un camion finisce sotto il rimorchio: centauro grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELBELLINO - Si è temuto il peggio quando è stato trovato a terra inerme. Travolto da un camion all’incrocio. Paura nel pomeriggio per uno scooterista di 59 anni coinvolto in un incidente avvenuto sulla provinciale, nei pressi dello svincolo di Castelbellino. Invece, pur rimanendo ferito in modo serio, non sarebbe in pericolo di vita, anche se è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette con un codice di massima gravità.