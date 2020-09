Il trattore si piega su un fianco durante l'aratura e rischia di precipitare sulla strada sottostante

Ultimo aggiornamento: 17:33

CASTELBELLINO - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio (11 settembre 2020) alle 15 a Castelbellino per un trattore agricolo rimasto in bilico al limite del campo durante il lavoro di aratura del terreno e che rischiava di cadere nella strada sottostante. La squadra dei pompieri sul posto ha ancorato il trattore con un cavo d'acciaio ad un mezzo 4x4 in attesa di un'altro trattore per la completa rimozione. Non si segnalano persone coinvolte.