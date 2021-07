Schianto tra auto e scooter nella rotatoria, in gravi condizioni un 70enne

CASTELBELLINO - Stava viaggiando in sella al suo scooter Piaggio 50cc quando è stato improvvisamente urtato da un’auto ed è stato sbalzato sull’asfalto. Attimi di concitazione e paura ieri poco dopo le 10, alla rotatoria di via Clementina nord, in territorio di Castelbellino Stazione, per un incidente che ha visto coinvolto un anziano in sella al suo ciclomotore

. L’uomo – 70 anni originario di Montecarotto, ma residente a Poggio San Marcello – è stato urtato da una Ford Kuga condotta da una donna, mentre i due mezzi avevano ingombrato la rotatoria e stavano effettuando manovra di svolta. La dinamica non è chiara, ed è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Jesi intervenuti per i rilievi di legge e l’accertamento delle responsabilità. In seguito all’urto, l’anziano ha perso l’equilibrio e il controllo del ciclomotore, cadendo sull’asfalto. Per fortuna è rimasto sempre cosciente, ma ha riportato diversi traumi e contusioni. L’automobilista, illesa e sotto choc, si è fermata a prestare soccorso e ha lanciato l’allarme al 118 facendo convergere sul posto i sanitari. Sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi e un’ambulanza della Croce verde di Cupramontana, ma data la gravità del sinistro e la dinamica maggiore, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro01.

L’elicottero medicalizzato è atterrato nelle vicinanze. Il 70enne, stabilizzato sul posto, è stato quindi trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per essere sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente e i mezzi coinvolti. Si sono registrati dei disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, essendo l’incidente avvenuto proprio sulla rotatoria al centro della frazione di Stazione. Le cause del sinistro e la dinamica, come detto, sono ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri, che hanno sentito l’automobilista coinvolta e altri testimoni.

