Sbanda e finisce con l'auto contro un palo della luce Ragazzo all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELBELLINO - Incidente in via Clementina, a Castelbellino ieri sera attorno alle 22. Per cause in fase di accertamento, un ragazzo alla guida di una Fiat Musa ha perso il controllo dell'auto finendo la corsa contro un palo dell'illuminazione. I vigili del fuoco hanno prestato immediato soccorso al giovane, che ricevute le prime cure sul posto è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza la strada, chiusa al transito per circa un'ora.