Schianto nella notte in superstrada, con la Bmw finisce contro il guardrail e si ribalta vicino al cantiere: muore a 24 anni

CASTELBELLINO – Tragedia questa notte in superstrada. Un giovane di 24 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto attorno alla mezzanotte al km 47+600, in direzione Roma, poco prima dello svincolo per Castelbellino.

Il 24enne d'origine albanese, residente del Fabrianese, era alla guida della sua Bmw, su cui viaggiava da solo, quando, per cause in corso d'accertamento, è finito contro il guardrail in un punto interessato da un cantiere con cambio di corsia. L'impatto è stato violentissimo, l'auto si è ribaltata e il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto, il personale del 118, i vigili del fuoco di Jesi e la Polizia stradale di Fabriano per gli accertamenti. La superstrada è rimasta chiusa fino alle 5,45 nel tratto interessato dal drammatico incidente.

