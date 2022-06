Notte di fuoco a Castelbellino: l'incendio nei campi minaccia le case, aria irrespirabile

CASTELBELLINO - Per tre ore ieri sera i vigili del fuoco hanno lottato con un rogo che ha distrutto due ettari e mezzo di vegetazione nella zona di Scorcelletti, comune di Castelbellino, e messo in ansia gli abitanti delle case vicine. Sono stati proprio i residenti a lanciare l’allarme poco prima delle 21 per le volute dense di fumo nero che salivano dalle sterpaglie. L’incendio ha aggredito i campi su più fronti, sul posto si sono portate squadre dei vigili del fuoco di Jesi e di Arcevia con più mezzi. Le fiamme più alte sono state domate subito, ma l’intervento è durato più di tre ore per spegnere anche i focolai che avrebbero potuto ridare forza al rogo e riaccendere l’allarme. I vigili del fuoco hanno utilizzato anche una campagnola e una 4X4 per penetrare nei campi e affrontare l’incendio nel cuore. Non ci sono stati pericoli per l’incolumità delle persone, ma il fumo ha reso irrespirabile l’aria e alimentato la preoccupazione che le fiamme potessero ghermire anche le case. Rischio scongiurato dal grande lavoro dei vigili del fuoco, che dopo tre ore hanno dichiarato cessato l’allarme. Sono internauti anche i carabinieri per risalire alle cause dell’incendio, che dalle prime indagini sembrano comunque accidentali.

