Grave ciclista di 62 anni trovato a terra La caduta forse causata da un malore

CASTELBELLINO - Un ciclista di 62 anni residente in frazione Stazione è stato trovato disteso a terra e privo di sensi vicino alla sua bici ieri pomeriggio verso le 18,15 nel sottopasso ferroviario di Pantiere. A trovarlo è stato un altro ciclista, che ha lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi che hanno allertato l’eliambulanza. Al loro arrivo l’uomo aveva ripreso i sensi, ma non ricordava nulla della caduta a causa di un trauma cranico commotivo. Ha battuto la testa e perso molto sangue.Forse è caduto per un malore o ha perso l’equilibrio. E’ stato trasportato con l’eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso cautelativo. Nella caduta ha riportato un trauma cranico commotivo e diverse contusioni. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.