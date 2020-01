Cin cin e furti, emergenza senza fine: quattro colpi anche nella notte di San Silvestro

CASTELBELLINO - Ladri in azione la sera di San Silvestro. I topi d’appartamento non si fermano neanche per le feste, anzi. Approfittano del periodo, della confusione, dei botti e delle case incustodite, per razziare con voracità e agire indisturbati. Proprio martedì sera, mentre le famiglie erano impegnate nel veglione di Capodanno, i ladri agivano. Tre i colpi messi a segno e uno tentato nella piccola frazione di Scorcelletti, un fazzoletto di case tra i Comuni di Jesi e di Castelbellino. I banditi hanno agito presumibilmente in un orario compreso tra le 19,30 e la mezzanotte, quando le abitazioni della zona erano rimaste incustodite. Si sono introdotti all’interno praticando un’effrazione agli infissi, poi hanno rovistato ovunque in modo frenetico, mettendo tutto a soqquadro.

Hanno portato via monili, gioielli e denaro per un bottino ancora in via di quantificazione. Stesso modus operandi per le tre abitazioni svaligiate, una in via Quinto Areto e due situate in via Pantiere Nord, distanti appena cinquanta metri l’una dall’altra. Una quarta abitazione non è stata visitata, ma la proprietaria di ritorno dai festeggiamenti di Capodanno ha trovato il cancello aperto, mentre uscendo era sicura di averlo ben chiuso. Ma nessuna effrazione e nessun danno in casa. Forse i ladri sono stati disturbati dal passaggio di qualche macchina e sebbene fossero riusciti ad aprire il cancello hanno desistito dal compiere il quarto furto temendo di essere scoperti.

Per i residenti, purtroppo, è stato un inizio anno choc: rientrando nelle proprie abitazioni dopo il cenone e dopo aver partecipato alle varie feste nella zona o a casa di amici, si sono ritrovati l’appartamento completamente sottosopra, con la violazione dei propri spazi e dell’intimità domestica. Spariti i risparmi, i gioielli e i regali appena ricevuti a Natale. Spariti i monili e i ricordi cui erano legati. Furti che hanno un risvolto emotivo molto forte, oltre che un danno economico e materiale. Immediato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Jesi, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini.

