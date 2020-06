Cane lupo scivola in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELBELLINO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 10.45 a Castelbellino, frazione Pianello, per recuperare un cane caduto in una scarpata. La squadra dei vigili del fuoco di Jesi si è calata utilizzando tecniche di derivazione alpinistica per raggiungere Rex, un lupo domestico anziano, che non riusciva a risalire da solo. Effettuato il recupero il cane, affaticato ma senza conseguenze, è stato consegnato al proprietario.