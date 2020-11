Cadavere di uomo di 55 anni trovato vicino ad un capannone: avviate le indagini

CASTELBELLINO - Avviate le indagini: il cadavere di un uomo di 55 anni è stato scoperto questa mattina a Pantiere di Castelbellino vicino al cancello di un capannone. Ad accorgersi della salma e a dare l'allarme è stata una famiglia che vive nelle vicinanze. Il corpo aveva una ferita alla testa, compatibile con una caduta, ma nessun segno di violenza. Per accertare le cause del decesso, il pm Rosario Lioniello ha disposto l'autopsia. Il corpo si trova ora nell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Indagano ai carabinieri, tra le ipotesi, anche quella di un malore che avrebbe provocato la caduta, oppure di un passo falso per il quale il 55enne avrebbe battuto la testa.

