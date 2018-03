Addio a Peloni il Bongustaio ospitò i beffati della Lotteria Oggi alle 15.30 i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELBELLINO - Si è spento a 77 anni Bruno Peloni, storico titolare del ristorante Bongustaio di Scorcelletti. Molto conosciuto e stimato in Vallesina, Peloni era balzato agli onori della cronaca nel 1998 per aver ospitato nel suo locale il club dei beffati della Lotteria Italia: quattro giocatori di Castelbellino, vincitori di 2 miliardi, cui fu annullata la vincita.Uomo generoso e molto legato alla famiglia, Peloni sognava fin da ragazzo di aprire un ristorante, sogno realizzato nel 1995.«Una vita dura la sua, ma non si lamentava, anzi - lo ricorda con commozione il nipote Enrico Ricci - viveva per la famiglia e per il lavoro, attaccatissimo alle sue radici e alla sua terra. Ci mancherà moltissimo». Un mese fa la scoperta della malattia che ieri, all’1,40, lo ha strappato all’amore della moglie Anna, dei figli Alessandro e Marco, dei nipoti e dei parenti, oltre che dei suoi affezionati clienti, molti dei quali ieri gli hanno reso omaggio alla Casa del commiato di Bondoni. I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Castelbellino Stazione. In suo nome è stata promossa una raccolta fondi per lo Iom.