Incendio nella notte: ​due auto distrutte e altre due danneggiate

CASTELFIDARDO - Due auto distrutte e altrettante danneggiate da un incendio. Grande spavento l’altra notte in via Brandoni in località Campanari di Castelfidardo. Vicino al civico 80 della strada che scende da Crocette a Villa Musone si è sprigionato un incendio in una Volkswagen Passat vecchio modello. Le fiamme hanno poi avvolto in pochi minuti una Fiat Punto parcheggiata accanto e di lì altre due vetture nei paraggi, un Fiat Doblò e una Opel Combo.Le lingue di fuoco hanno completamento avvolto la Passat e distrutto almeno per metà anche la Punto, mentre le altre due auto hanno subito danni più circoscritti e potrebbero essere recuperate. A chiamare i vigili del fuoco è stata una ragazza che stava transitando in via Brandoni verso le 2.40 di ieri notte. Dal distaccamento di San Sabino è partita subito una squadra di pompieri ma visti i mezzi coinvolti è stato necessario poi il contributo dei colleghi di Ancona. Solo dopo due ore circa di lavoro i vigili del fuoco hanno potuto far rientro in caserma, una volta messi in sicurezza i mezzi ed aver accertato che non ci fossero pericoli per le abitazioni limitrofe, per fortuna solo sfiorate dalle fiamme. A quanto pare l’incendio sarebbe partito dall’impianto elettrico della Passat che ha diversi anni di immatricolazione alle spalle.