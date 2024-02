JESI . «La parola buonsenso è andata in disuso», è quanto afferma un residente di via Acquaticcio, sorpreso dalle fototrappole da poco installate mentre lasciava un sacchetto di rifiuti fuori dall’apposito contenitore. Costretto però a farlo perché i cassonetti erano stracolmi. «Capisco la necessità di sanzionare comportamenti scorretti, per incentivare le buone abitudini, ma che sia io, come residente, a pagare per la scorrettezza di altre persone, non residenti, che lasciano i rifiuti qui, riempiendo i cassonetti a nostra disposizione, non lo trovo affatto giusto».

APPROFONDIMENTI I CANTIERI Porto San Giorgio, il sindaco Vesprini: «Viale dei Pini, lavori alle battute finali. La sistemazione dei marciapiedi specie sulla Statale è una priorità»

Si rifà al buon senso quando chiede per lo meno la riduzione dell’ammenda che gli è stara erogata, 170 euro, non proprio briciole. «Ma la risposta è stata che una volta che i dati sono entrati nel circuito non è possibile - spiega il residente - se lo avessi lanciato nel campo, ci stava tutta la multa, ma l’ho semplicemente appoggiato avvicinandomi il più possibile come si può vedere anche dai fotogrammi della telecamera». Niente riduzione, è la risposta anche dell’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei, che in un primo momento si era reso disponibile per portare la questione sollevata in Giunta e a Jesi Servizi che gestisce la raccolta, ma poi ha dovuto confermare quanto prevedeva il regolamento. «Noi veniamo sanzionati perchè i cassonetti sono pieni e dovremmo riportarci i rifiuti a casa, non lasciarli lì - lamenta il residente -. Ci devono garantire la possibilità di conferirli dove avremmo tutto il diritto di farlo. Altrimenti queste multe servono solo per fare cassa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA