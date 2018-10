Casolare divorato dalle fiamme c’è il sospetto dei bivacchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un casolare disabitato è andato a fuoco ieri pomeriggio in Strada del Ferriero. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Non è escluso che qualcuno si sia accampato e possa aver acceso un fuoco per riscaldarsi. La situazione potrebbe essere così degenerata. Nessuno è stato trovato all’interno e nei paraggi.