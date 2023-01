CASTELFIDARDO - E’ stato arrestato venerdì sera il ladro diventato da mesi l’incubo della Valmusone. Dopo una lunga serie di blitz in appartamenti, negozi e studi professionali, è stato fermato, verso la mezzanotte di venerdì, F.P., 27 anni, residente a Villa Musone ma originario di Lucera, nel Foggiano.

Il ragazzo è stato colto in flagrante mentre rubava il fondo cassa dall’agenzia Cattolica Assicurazioni che si trova nel centro commerciale Oasi di Cerretano, zona sud di Castelfidardo. I carabinieri della Compagnia di Osimo lo tenevano d’occhio da tempo, dopo le numerose denunce per furti a Villa Musone e a Castelfidardo, ma non solo. Lo stesso 27enne quattro giorni fa aveva rubato il fondo cassa in un’autoscuola a Porto San Giorgio con tanto di arresto da parte della locale stazione dei carabinieri, poi convalidato dal Tribunale di Fermo, che però lo aveva rimesso in libertà con obbligo di dimora a Loreto.



I raid senza tregua



Incurante di ciò il giovane, che era già noto per i suoi precedenti anche per tossicodipendenza, due sere dopo, giovedì, è tornato a colpire ma a Civitanova. Qui, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe tentato un primo blitz in una sede Aci ma senza riuscirci, anzi, ferendosi anche lievemente per forzare la vetrina con un masso, e poi in un vicino bar, dal quale invece sarebbe riuscito a portare via il fondo cassa. Per questo i carabinieri del Norm di Osimo, venerdì sera, hanno deciso di fare una perquisizione a casa sua, a Villa Musone. Una volta usciti lo hanno atteso e poi seguito da lontano, fino a Cerretano, dove il 27enne è entrato nell’agenzia Cattolica Assicurazioni finendo ammanettato in flagranza di reato.



Le indagini



Secondo i militari che da tempo erano sulle sue tracce, sarebbe l’autore dei tanti colpi messi a segno ormai da mesi, forse un anno, proprio nella zona dove abita. Di sicuro sarebbe stato l’autore della rapina ad un’anziana in piena notte, con la fede sfilata di forza dal dito mentre dormiva a letto. Ma gli inquirenti stanno indagando anche su altri furti che per modalità e testimonianze delle vittime sarebbero riconducibili a lui. Ad esempio, sempre a Villa Musone, la rapina ai danni di un’altra anziana che cadette anche a terra rompendosi il femore, o altri piccoli furti in negozi e, a Capodanno, in uno studio di un commercialista.

A Loreto Stazione, in via Rampolla, la spaccata in un’agenzia assicurativa. A Castelfidardo un doppio colpo era stato segnalato nell’agenzia Zurich, in via Toti. Il primo domenica scorsa portando via 500 euro di fondo cassa rompendo sempre con un masso la vetrina. Il bis 48 ore dopo, identico al colpo di venerdì sera alla Cattolica Assicurazioni di Cerretano. In Tribunale è stato convalidato l’arresto del giovane, il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla Pg e il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7.