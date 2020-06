Costa troppo, a Cerreto d'Esi chiude la Casa dell’acqua. Ma il Pd si oppone

CERRETO D’ESI - Allungherà l’elenco delle vittime dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. A breve chiuderà la Casa dell’acqua a Cerreto D’Esi. Le cause non si discostano da quelle che purtroppo nella fase di sosta forzata per il contenimento del contagio ha messo con le spalle al muro una miriade di imprese e di attività di ogni settore. E infatti nel biglietto apposto sull’erogatore della “Casa dell’acqua”, sulla quale sta per scendere il sipario, vengono spiegate le motivazioni: scarsa affluenza, tasse e costi di gestione.

Una decisione inevitabile considerate le enormi difficoltà economiche in cui anche gli enti pubblici, e le amministrazioni comunali in particolare, si sono venute a trovare con le minori entrate imposte dal congelamento di ogni attività? Evidentemente sì, se vista dalla parte del Comune, no dalla prospettiva ad esempio del Partito democratico. E infatti non si sono fatte attendere le proteste proprio della sezione locale del Pd.

Il servizio della casa dell’acqua venne pensato e istituito durante il secondo mandato della giunta cerretese guidata dal sindaco, David Alessandroni, circa sette anni fa, e venne scelta una posizione strategica per la sua ubicazione: i giardini pubblici. «Fu un intervento verde - commenta il circolo Pd cerretese -, mirato al risparmio della plastica di migliaia di bottiglie all’anno».

Argomenta il circolo dei democrat: «Con il passare degli anni, infatti, la casa dell’acqua è risultata irrinunciabile per molte famiglie, oltre a essere essenziale per tutti coloro che quotidianamente frequentano i giardini».

Il Partito democratico sottolinea la perdita di un ulteriore servizio teso al risparmio economico per le famiglie bisognose di Cerreto D’Esi e alla salvaguardia dell’ambiente visto il risparmio in termini di riutilizzo della plastica.

Infine il Pd prova a salvare il salvabile e lancia un appello: «Ci facciamo portavoce del dissenso di tutti i cittadini attenti all’ambiente che in questi anni hanno usufruito di questo innovativo servizio e chiediamo con forza che il Comune si adoperi per scongiurare questa ennesima, sciagurata chiusura».

