Case fantasma affittate ​su internet: denunciati due truffatori seriali

SENIGALLIA Denunciati due truffatori seriali, responsabili di aver lasciato una famiglia di turisti senza casa dopo aver incassato la caparra. Un copione già visto, troppo spesso, sulla spiaggia di velluto nel corso dell’estate. In questa circostanza però la polizia in tempi rapidi ha assicurato alla giustizia i due responsabili. Si tratta di un uomo, P.R. residente in Lombardia e una donna, D.A., residente nel Veneto che da tempo collaborano per mettere a segno la truffa delle case vacanze.I poliziotti sono risaliti a loro tramite il computer, da cui è stato inserito l’annuncio dell’appartamento in affitto sul sito e da cui sono partite le email per accordarsi con la famiglia raggirata. Utili si sono rivelati anche i telefoni cellulari utilizzati per parlare con le vittime e la carta prepagata dove sono stati depositate le 400 euro di caparra. La famiglia di turisti aveva affittato, o almeno pensava di averlo fatto, un appartamento sul lungomare Mameli dal 10 al 24 agosto. Appena i vacanzieri hanno scoperto che la casa non esisteva, dopo aver cercato, a fatica, una sistemazione alternativa, il 14 agosto sono andati in Commissariato a sporgere denuncia.