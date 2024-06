SERRA SAN QUIRICO La casa di Comunità Rosso di Sera a Serra San Quirico compie venti anni. Gestita dalla Coperativa sociale Cooss Marche, e soluzione di residenzialità sostitutiva e di sollievo rivolta a persone maggiorenni in situazione di disabilità, la Comunità ha dato il via nelle settimane scorse ad un cartellone di eventi per celebrare l’anniversario. Si è svolta lo scorso 5 giugno una festa con gli studenti delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Don Mauro Costantini che lungo il percorso “2 km di Futuro” ad Angeli di Rosora hanno installato ed inaugurato tre opere (un pesce, un airone e delle girandole), realizzate nel corso dell’anno scolastico con materiali riciclati per celebrare del legame con la natura.

Balli e coreografie

Balli e coreografie delle istruttrici di “Danzaintondo”, hanno poi animato la giornata coinvolgendo anche i residenti.

Il 5 aprile scorso invece è stata inaugurata una mostra fotografica che, allestita in via Martiri della Libertà proprio nel locale sottostante la Comunità, è aperta al pubblico fino al 30 settembre. «L’obiettivo – ha spiegato la coordinatrice Marta Pigliapoco – è quello di poter rivivere insieme i momenti più importanti». Anche in quest’occasione sono stati coinvolti i giovani: i ragazzi dell’oratorio di Don Michele hanno collaborato alla creazione di un Totem, tramite dei salvadanai, dove ognuno può lasciare un pensiero, un desiderio, un sogno o una riflessione. «Questa mostra – ha concluso la coordinatrice - con le sue fotografie rappresenta perfettamente la famiglia di Rosso di Sera, dove tutti lavorano per il benessere dei residenti e per trasmettere loro un senso di appartenenza».