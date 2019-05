In casa aveva 5 piante di marijuana: uso terapeutico nessun reato, assolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Aveva allestito in casa una serra professionale per la coltivazione di marijuana con impianti di areazione, lampade e ventilatori. Oggi, quel coltivatore jesino è stato assolto da ogni accusa, riconoscendo alle piante di marijuana allora sequestrate nella serra il solo scopo terapeutico ad uso personale. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Ancona Elisa Matricardi nella sentenza emessa ieri per il processo a carico di un 36enne jesino arrestato lo scorso 23 giugno nella sua abitazione nel corso di un blitz delle forze dell’ordine. In casa gli avevano trovato una serra professionale e cinque piante di marijuana di grandi dimensioni, a uno stadio di maturazione ottimale e pronte per l’essiccazione e la pesatura. Peso, circa 10 chili di sostanza. Il coltivatore, uno jesino disoccupato, era stato arrestato con l’accusa di coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. Difeso in aula dall’avvocato Marco Polita, il ragazzo ha sempre sostenuto che quelle coltivazioni erano a esclusivo uso personale per una sorta di rilassamento terapeutico e non destinate allo spaccio. Il quantitativo di Thc rilevato sembra abbia dato ragione all’imputato. Di fronte al pm Stefania Ciccioli, il giudice ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Però le piantine erano e restano sotto sequestro.