ANCONA - Dopo quasi 40 anni di attività la Carrozzeria Dorica a Vallemiano chiude i battenti. Un’attività che in tutti questi anni è stata portata avanti con passione e competenza dai due soci Roberto Rossi ed Enrico Corinaldesi.

Una lunga storia, come racconta uno dei protagonisti, Roberto Rossi, personaggio particolarmente conosciuto ad Ancona. «Ho iniziato a fare questo lavoro come apprendista nel lontano 1963, per poi aprire in via Piave la mia prima officina dove sono stato dal 1976 al 1983 per poi trasferirmi a Vallemiano». La parabola è arrivata alla conclusione. «La chiusura è dettata non certo per la mancanza di lavoro ma per il raggiungimento della pensione. Potevamo chiudere due anni fa, abbiamo aspettato per dare modo ad alcuni nostri dipendenti di maturare l’età della pensione».

I dipendenti

Continua Rossi: « Nei giorni scorsi siamo riusciti anche a sistemare due ragazzi che lavoravano con noi in un’altra carrozzeria di Ancona che cercava personale specializzato». L’attività di Roberto Rossi è entrata a pieno titolo nella storia del quartiere di Vallemiano, e non solo. Basti pensare che negli anni novanta buona parte dei calciatori dell’Ancona da queste parti erano praticamente di casa: «In quel periodo sono nate delle amicizie come quella con Bruniera che ancora va avanti a distanza di anni. Detari periodicamente veniva in officina per personalizzare al meglio la sua inconfondibile Delta Integrale di colore giallo. Rapporti di amicizia erano con tutti i giocatori dell’Ancona. Ora i tempi sono cambiati anche per quello che riguarda il nostro lavoro. Negli ultimi anni l’elettronica ha preso il sopravvento su tutto, ma a livello personale continuo a preferire le auto prodotte in Italia».