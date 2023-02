ANCONA I colori più sgargianti, la musica più coinvolgente. Il ritmo della festa è quello travolgente d’un grande ritorno, dopo tre anni d’assenza per le restrizioni imposte dall’emergenza Covid. Maschere, balli e tanto divertimento: il Carnevale ha centrato l’obiettivo in piazza Cavour, con il degno corollario di eventi vari in ogni angolo del centro.

La formula è inossidabile: la passione di trasformarsi in personaggi fantastici, la forza seduttiva, in gruppo o in solitaria, di sfilare di fronte a un pubblico accorso in massa. Una passerella che ha condotto sul podio, al primo posto, “Freddie Mercury”, interpretato dalla coppia Clay Piersimoni e suo padre Claudio. Il secondo posto l’ha conquistato “Cicciobello”, il volto e la simpatia di Cristian Amatista.

La doccia

Terza, con “La doccia”, s’è piazzata Aurora Albanesi. “La carica 101”, iscritta con il nome di Elisa Antognini, ma in realtà ha partecipato tutta la famiglia, è arrivata quarta. L’immagine in technicolor del corso mascherato è scattata alle 15,30, come da programma, e, rispettando la tabella di marcia, poco dopo le 16,30, sul palco di piazza Cavour, è iniziata la sequenza-grandi-eventi che s’è conclusa al tramonto. Per l’assessore Stefano Foresi era tutto previsto: gioia e successo. «Siamo contenti - aveva annunciato - di poter riproporre alla città questo appuntamento attesissimo da grandi e piccini, che fa parte delle nostre tradizioni. È un momento di festa da vivere insieme». E così è stato.