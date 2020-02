Carichi a 3000! Domani alla Mole festa annuale del donatore dell'Avis Ancona

ANCONA - Carichi a 3000! Con questo slogan che campeggia sull'ultima campagna pubblicitaria dell'associazione, l'Avis di Ancona ha salutato il suo risultato più positivo del 2019: il raggiungimento e superamento dei 3000 donatori iscritti, arrivati a ben 3037.



E proprio con la soddisfazione di aver centrato questo obiettivo, l'Avis dorica ha in programma per domani (domenica 23 febbraio), nel 93° dalla sua fondazione, la "Festa del donatore", la giornata celebrativa dedicata ai donatori di sangue, che anche quest'anno si svolgerà alla Mole Vanvitelliana.







Il tradizionale e atteso momento di festa per i tanti volontari impegnati nel gesto gratuito e solidale della donazione di sangue, comincerà alle ore 10 con il ritrovo dei donatori e delle rappresentanze delle Avis consorelle presso l'Auditorium della Mole. Ad aprire gli interventi sarà la relazione del presidente dell'Avis Ancona Saverio Taglioni, che farà il punto sui numeri, ma anche sulle attività portate avanti dall'associazione (dalla campagna di promozione, alle collaborazioni con diverse società sportive, dai concerti alle giornate di donazione dedicate).







Anche nel 2019 l'associazione è cresciuta, registrando 211 nuovi donatori, che al netto dei 129 donatori usciti per limiti di età o salute, portano il numero dei donatori attivi a 3037.



"Nonostante il costante aumento dei donatori però - spiega Taglioni - le donazioni sono state 215 in meno rispetto al 2018, anche a causa della riduzione dei posti a disposizione nell’agenda di prenotazione; riduzione che si è resa necessaria per una significativa carenza degli infermieri presso il Centro trasfusionale di Torrette". Nell'anno 2019 infatti le donazioni totali (tra sangue intero, plasma e piastrine) sono state 5462 (a fronte delle 5677 del 2018).







Alla giornata parteciperanno la Sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, che conferirà la "Cittadinanza benemerita" a 4 soci donatori e il dr. Gianluca Riganello, direttore dell'Uo Medicina trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Ancona. Si entrerà poi nel vivo della cerimonia di premiazione. Saranno premiati i vincitori del concorso fotografico e di poesia Avis, saranno consegnati dei buoni libro a studenti donatori e/o figli di donatori che si sono particolarmente distinti nello studio nello scorso anno scolastico, e infine le benemerenze statutarie a 449 donatori (dal distintivo in rame a quello in oro con diamante, assegnati in base al numero di donazioni effettuate e all'anzianità di iscrizione).











