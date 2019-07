Caricano la macchina nel traghetto per tornare in Grecia poi il malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era tutto pronto per il rientro in Grecia ma c'è stato l'imprevisto. Ieri sera intorno alle 21 una famiglia graca dopo aver caricato con largo anticipo la nave in fondo alla stava stava aspettando la partenza quando all'improvviso la donna si è sentita male. Momenti di preoccupazione e l'intervento della Croca Gialla che ha portato la signora all'ospedale di Torrette mentre il traghetto è partito con l'auto della famiglia greca dentro e con il marito e i tre figli all'ospedale per dare conforto alla donna. Hanno seguito la questione anche la Capitaneria di porto e il personale dell'agenzia marittima.