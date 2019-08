Carcassa di un delfino trovata a riva con una rete attorcigliata attorno alla bocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - La carcassa di un delfino è stata rinvenuta nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Marzocca. Intorno alla bocca aveva una rete attorcigliata. Un rifiuto del mare che gli è costato la vita. Subito i bagnanti hanno allertati la guardia costiera, che ha poi richiesto l’intervento del servizio veterinario. Non si tratta di uno dei delfini avvistati il giorno prima al largo della costa senigalliese. Secondo quanto stabilito dal veterinario il delfino spiaggiato, lungo circa tre metri, era morto da almeno cinque giorni ma solo ieri il mare ha restituito la sua carcassa. Molti curiosi si sono radunati intorno a lui. Dispiaciuti per il triste destino che gli è stato riservato. Colpa dell’uomo e di quella rete che in mezzo al mare non ci sarebbe dovuta essere. Responsabile della sua morte.