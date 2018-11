Carbone nella pentola per riscaldarsi e respirano fumo: incubo nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Mettono del carbone in una pentola, una specie di bracere artigianale per difendersi dal freddo, lo sistemano nel reparto notte, ma nel corso della notte prende fuoco: in tre hanno respirato monossido di carobonio. Lui fortunatamente si sveglia dopo aver respirato del fumo e riesce ad allertare i soccorsi e evacuare l'appartamento situato ai piani alti di una palazzina: sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Paura questa mattina alle 5 a Fabriano, in un condominio di via Veneto, non lontano dal centro. Un 22enne del Gambia amico di famiglia, una 23enne del Bangladesh e la figlia di lei di 5 mesi sono stati trasportati subito all'ospedale Profili di Fabriano e a breve verranno trasferiti all'ospedale di Fano e tenuti in osservazione presso la camera iperbarica.I tre non sono in pericolo di vita.