Carambola dopo un tamponamento poi il rogo e la tragica fine di Claudio

SENIGALLIA - Stava andando a lavorare Claudio Brocanelli sabato pomeriggio, quando in complanare è rimasto coinvolto in un tragico incidente in cui ha perso la vita. Era nato a Jesi ed avrebbe compiuto 48 anni il 19 agosto. Viveva a Montale di Arcevia con i genitori e lavorava come cameriere stagionale in una pizzeria della riviera. Gli anziani genitori, Enrico e Nadia, credevano che sarebbe tornato a notte fonda come sempre. Resta invece ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette A.S., il 56enne professionista che si trovava alla guida della Porsche. Rischia di perdere le gambe.