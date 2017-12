Carambola contro un'auto e travolge un albero Sbandata da paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Urta un'altra auto, finisce contro un albero che si piega e gli finisce sopra. Non ha avuto fortunatamente conseguenze gravi per le persone l'incidente avvenuto in tarda mattinata in via Molino Guernieri ma la dinamica aveva fatto preoccupare. Per cause da accertare due auto si sono scontrate, una dopo la sbandata è finita sotto una pianta dopo averla spezzata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare l'auto e il conducente che non sembra aver riportato conseguenze.