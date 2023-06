Morro d'Alba, sfreccia in centro ed è nervoso: nell'auto ha 2 kg di hashish, cocaina e marijuana. Arrestato 22enne

MORRO D'ALBA - Sfreccia in centro, quando lo fermano i carabinieri mostra un certo nerovisimo. E non potrebbe essere altrimenti: 22enne arrestato dai carabinieri di Morro d'Alba sospreso con più di due kg tra hasihs, cocaina e marijuana.

MORRO D'ALBA - I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Morro d’Alba hanno proceduto all’arresto di un 22enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Era lo scorso 7 giungo quanto i militari hanno notato hanno notato una vettura che percorreva una via del centro a velocità sostenuta. Una volta fermata l'auto, il conducente ha mostrato un centro nervosismo ed i militari hanno deciso di perquisire il mezzo, trovando vari panetti di hashish, del peso complessivo di 2 kg, 37 grammi di cocaina e 204 grammi di marijuana. Il 22enne è stato, quindi, arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona. Il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Le altre operazioni

A Jesi, invece, i Carabinieri hanno arrestato un 30enne sorpreso, in pieno giorno, mentre tentava di abbassare con violenza il finestrino della portiera di un’autovettura lasciata in sosta lungo la via Cesare Battisti,. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

A Chiaravalle sono stati denunciati in stato di libertà due 27enni per tentato furto aggravato, sorpresi mentre tentavano di rubare una bici lungo via Breccia terza.

Denunciato anche ed un 24enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sorpreso a Chiaravalle con 3 dosi di cocaina, singolarmente confezionate, del peso complessivo di 3 grammi, ed un bilancino elettronico di precisione.