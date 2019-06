Puntano dritti alla cassaforte del megastore: messi in fuga da carabinieri e vigilantes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA- Tentativo di furto ai danni dell’Ipersimply di via Guglielmo Marconi sventato dall’arrivo dei Carabinieri e della vigilanza privata. In azione una banda di malviventi che ha agito di notte e a volto travisato. Erano in tre quelli che avrebbero dovuto entrare all’interno, ma potrebbero esservi anche dei complici dislocati lungo le principali vie di accesso al centro commerciale a monitorare l’eventuale passaggio di pattuglie. Il piano, scattato nel cuore della notte, era quello di penetrare all’interno del centro commerciale Ipersimply e arraffare i soldi in cassaforte, magari con una previsione ottimistica di bottino essendo nel pieno delle aperture del weekend.Ma il colpo è fallito grazie all’intervento tempestivo e coordinato degli addetti della vigilanza privata Mondialpol con due auto e dei Carabinieri della Tenenza di Falconara. I banditi sono stati costretti alla fuga: si erano nascosti dietro a dei container sul retro del supermercato e stavano per entrare in azione. L’arrivo dei militari e della vigilanza li ha costretti a una rocambolesca fuga. Un furto sventato in extremis. Sono in corso le indagini per rintracciare i banditi, anche servendosi delle telecamere del centro commerciale e dei vicini esercizi commerciali.