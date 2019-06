Cantieri sulla ferrovia per Roma: quattro passaggi a livello in meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Tanti i lavori portati avanti da Rfi sulle tratte dell’entroterra fabrianese con un occhio di riguardo all’elettrificazione della linea ferroviaria che da Albacina conduce a Macerata e Civitanova. Sulla linea Ancona-Roma per tutto l’anno proseguono i lavori propedeutici al raddoppio della tratta tra Spoleto e Campello, in Umbria, che prevede due fasi: l’attivazione del binario dispari entro giugno, la realizzazione delle opere per l’attivazione del binario pari con previsione di attivazione dell’intero raddoppio entro il 2020. Con lo spostamento della tratta sulla nuova sede verranno eliminati 4 passaggi a livello. Ciò permetterà di risparmiare alcuni minuti di viaggio. Il costo del progetto di raddoppio da Ancona a Roma ammonta a circa 175 milioni di euro. Sulla stessa linea è prevista l’attivazione di nuovi impianti computerizzati in sostituzione degli attuali apparati centrali elettrici ad itinerari nelle stazioni di Terni e di Spoleto che garantiranno una gestione ottimizzata del traffico ferroviario. Proseguono, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria su vari piazzali di stazione e tratte. Sulla linea Civitanova-Albacina, invece, prosegue la prima fase dei lavori di elettrificazione dell’intera tratta. Il progetto prevede la realizzazione delle opere propedeutiche all’allestimento dei nuovi impianti, l’adeguamento di ponti, gallerie, fabbricati e apprestamenti, il rinnovo di tutti gli impianti di sicurezza e segnalamento delle stazioni con la sostituzione degli attuali apparati centrali elettrici ad itinerari con apparati computerizzati. Nell’ambito dello stesso progetto è previsto l’adeguamento dei marciapiedi di stazione ai nuovi standard e la realizzazione dei sottopassi di stazione. Il costo della prima fase del progetto ammonta a 40 milioni. Nessuna possibilità circa la riapertura della tratta Fabriano-Pergola che passa per Sassoferrato. Da tempo i pendolari chiedono almeno una coppia in più di treni, uno in una direzione, uno nell’altra, per potenziare l’offerta lungo la Ancona-Roma. In alcuni orari il regionale è sempre pieno e trovare un posto a sedere è difficile.