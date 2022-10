ANCONA - Ultimi dettagli, poi anche il super attico da oltre 140 mq con tanto di terrazza esterna da 180mq e annessa piscina 8x5 verrà venduto per una cifra che si aggira attorno al milione di euro. L’appartamento luxury rappresenta la punta di diamante del nuovo complesso residenziale che sorgerà in via Montebello, al posto dell’ex istituto professionale Stracca. La trattativa viene definita ormai conclusa, con l’acquirente che già nei prossimi giorni metterà nero su bianco per bloccare il prezzo: un investimento mica da ridere, in un periodo di crisi come questo.

Le indiscrezioni



Voci di corridoio sussurrano che ad accaparrarsi il superattico dei sogni con vista sul centro di Ancona è stato un imprenditore residente in provincia, intenzionato a farsi una seconda casa nel capoluogo. Un vero e proprio gioiello architettonico con tanto di pergolato esterno. Una cosa è certa: in queste settimane molti appartamenti dei 57 disponibili, dopo una prima fase di trattativa, sono stati venduti, al punto tale che ne resterebbero giusto una decina da piazzare, anche per il fatto che con l’arrivo del mese di ottobre si prevedono degli aumenti nell’ordine dei 100 euro a metro quadro. Altri adeguamenti di prezzo sono previsti a fine gennaio: ecco spiegato il motivo per cui buona parte degli appartamenti sono già stati venduti. Il supercondominio sarà all’insegna della sostenibilità e del green: grazie all’impianto fotovoltaico e alle batterie di accumulo dell’energia solare in classe A4, i costi di gestione, di riscaldamento e di raffreddamento avranno un impatto ridotto sulle 57 famiglie che abiteranno il complesso residenziale in via di realizzazione, senza contare che ciascun appartamento sarà dotato di uno spazio esterno vivibile, dal primo al quinto piano. Ora non resta che attendere che l’edificio prenda forma. La fase delle demolizioni è ormai terminata e fa un certo effetto vedere il “ground zero” di via Montebello, dove l’ex Stracca non esiste più. La vecchia scuola, abbandonata da anni, era diventata un covo di sbandati, vandali e spacciatori, al punto che in passato il Comune era dovuto intervenire più volte per murare porte e finestre e allontanare gli abusivi. In questo senso, la realizzazione del palazzo da 57 abitazioni riveste un ruolo importante anche dal punto di vista sociale. Ma ora scatta la corsa contro il tempo per erigere il condominio.



Gli step



Nei prossimi giorni inizierà la fase della palificazione e la realizzazione dei tre piani riservati al parcheggio. Lavori, questi, che andranno avanti fino a febbraio. A seguire, il complesso ex Stracca inizierà a prendere forma con l’arrivo dei pannelli in legno, gli infissi e la realizzazione degli impianti interni ed esterni allo stabile. La consegna degli appartamenti avverrà entro il luglio del 2024 e si calcola che durante la costruzione dell’intero complesso ci saranno in cantiere, a più riprese, oltre 600 operai.