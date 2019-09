Cane rubato nel megastore Blitz ripreso dalla spycam Stava comprando medicine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rubato un cane nella galleria del centro commerciale Il Maestrale. Si tratta di un simil Chihuahua, di 4 anni di nome Gaia. L’anziano padrone l’aveva legata poco distante dalla parafarmacia dove si era recato e lei non poteva entrare. Ad un tratto è sparita. Dai filmati interni il furto è stato ripreso. Ieri nella pagina Facebook “I randagi del cuore” è stato lanciato un appello per cercare questa cagnolina molto socievole che si lascia avvicinare da tutti. Per chi la ritroverà è prevista una ricompensa. Chi dovesse notarla in giro è pregato quindi rivolgersi ad uno dei contatti contenuti nella pagina dove è stato lanciato l’appello.L’anziano proprietario è disperato. Ha dovuto separarsi da lei pochi minuti per acquistare delle medicine. Il furto è avvenuto qualche giorno fa ed immediatamente è stata sporta denuncia. Ieri però è stato lanciato un appello nella speranza che qualcuno possa notare in giro la cagnolina per fare in modo che il suo padrone possa riabbracciarla. Sul web molte persone si sono mobilitate.