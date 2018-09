Camionista cade nella nave Prima rifiuta le cure poi ci ripensa. E' grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di paura al porto. Intorno alle 10 in una nave diretta in Grecia, un camionista ellenico di 80 anni è caduta a terra sbattendo la testa. In un primo momento l'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale firmando il foglio declinando così l'equipaggio da qualsiasi resposnabilità ma dopo mezz'ora ha richiamato la Croce Gialla per essere così portato all'ospedale di Torrette. Ora si trova in sala emergenza, le sue condizioni sono serie anche se non è in pericolo di vita.