Camion in panne da un'ora in galleria, code chilometriche e caos traffico sulla variante

FALCONARA - Ancora disagi, ancora caos e rallentamenti. Camion in panne da un'ora in galleria (quella subito dopo la Caffetteria, procedendo in direzione Ancona) con code chilometriche che si sono formate dalle 17,30 in poi su entrambe le direzioni, che arrivano fino alla Flaminia. Sul posto i vigili urbani.