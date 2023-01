Allarme ristorazione nelle Marche del turismo: camerieri in via di estinzione. Di chi è la colpa?

ANCONA- Si parla da settimane - se ne è parlato soprattutto in riferimento alle festività natalizie - delle difficoltà di reperire manodopera giovane in alcuni settori lavorativi. In particolare quelli legati alla ristorazione e al tempo libero.

I contributi

Abbiamo intervistato quattro professionisti anconetani - Michele Angelo Zannini del Caffè Giuliani, Federico Gasparroni del Rustico, Fabio Cesini del Liberty Lounge Bar e Giancarlo Filonzi della Botte - per capire in base alla loro esperienza "sul campo" quali potessero essere le ragioni di tutto questo. E le risposte non sono state per nulla scontate.

