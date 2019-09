Camerieri corteggiano le clienti: servizio in tilt e lite nello chalet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I camerieri vengono “rapiti” dalla bellezza di alcune clienti al tal punto da rallentare il servizio in sala. Il titolare del ristorante li richiama all’ordine e litiga anche con gli avventori. Domenica sera sono dovuti intervenire gli agenti delle Volanti in un locale sulla spiaggia di Palombina per riportare alla calma una situazione che rischiava di diventare incandescente. Attorno a mezzanotte è partito un doppio battibecco: da una parte il proprietario del ristorante che se la prendeva con i suoi camerieri, responsabili di aver riservato troppe attenzioni a un gruppo di donne sedute al tavolo con alcuni amici, causando così un disservizio nei confronti degli altri avventori.Dall’altra, le belle clienti – supportate da un commensale – che discutevano con il titolare del locale, chiedendo probabilmente spiegazioni per l’atteggiamento tenuto dai suoi dipendenti. Una volta intervenuti, i poliziotti hanno invitato le parti a chiarire le rispettive posizioni, riportando alla calma tutti i protagonisti. Mentre una pattuglia sedeva gli animi a Palombina, un’altra è dovuta intervenire in via Volta, a Torrette, dove erano stati segnalati dai residenti dei rumori molesti provenire da un condominio. I poliziotti, dopo aver individuato l’appartamento dove era in corso una festa di compleanno, hanno invitato i presenti (almeno una ventina) a divertirsi senza fare troppo chiasso. In mattinata, invece, gli agenti sono stati impegnati in un altro tipo di intervento. Intorno alle 8, la pattuglia ha notato in via Fano un ultra novantenne anconetano che, uscito all’alba da casa alle Grazie, vagava senza meta. L’anziano aveva messo piede fuori da casa per fare una passeggiata, perdendo però il senso dell’orientamento. Cercando la strada di casa, è anche caduto. I poliziotti gli hanno anche trovato delle escoriazioni sul corpo. Dopo una prima assistenza fornita dal 118, l’uomo è stato affidato alla figlia. Gli interventi del weekend rientrano nel programma di controlli straordinari del territorio voluti dal questore Cracovia.